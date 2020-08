Ang : Harry Maguire en garde à vue depuis 48h en Grèce

Dans : Premier League.

Harry Maguire est depuis jeudi en garde à vue en Grèce suite à une violente bagarre entre touristes et policiers sur l'Ile de Mykonos.

Harry Maguire, le défenseur international anglais de Manchester United, n'a pas traîné après l'élimination des Red Devils en demi-finale de l’Europa League, l'ancien joueur de Leicester filant directement vers Mykonos afin de prendre des vacances. Et sur place, le joueur de 27 ans s'est lâché, la presse anglaise affirmant, avec des photos pour le prouver, qu’Harry Maguire avait forcé sur la bouteille, notamment de Jack Daniel’s. Seul problème, dans l’hôtel où il séjournait avec sa compagne, et certains coéquipiers dont Jesse Lingard, Harry Maguire a croisé des supporters aussi éméchés que lui et qui ont lancé des chants injurieux à son encontre et à celui de Manchester United.

Résultat, une bagarre a éclaté, et la police a été appelée à la rescousse pour ramener un peu d'ordre dans cet improbable chaos. Seul problème, Harry Maguire s'est en pris aux policiers et ne s'est pas "contenté" de les insulter, puisqu'il a également porté des coups, cinq policiers étant nécessaires pour le plaquer au sol afin de le calmer. Résultat, depuis jeudi soir, le défenseur anglais est en garde à vue dans les locaux de la police sur l'île de Mykonos, même si son avocat espère qu'il sera libéré ce samedi après deux nuits passées au poste et une présentation au parquet qui décidera de la suite de ce dossier.