Ang : Giroud fixe une date à Lampard, ses compos vaudront cher

Alerté par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, Olivier Giroud espère augmenter son temps de jeu à Chelsea pour disputer l’Euro l’année prochaine. Dans le cas contraire, l’attaquant tricolore sollicitera un départ cet hiver.

Olivier Giroud devra trancher. Alors qu’il semblait parti pour quitter Chelsea, l’attaquant de 34 ans va peut-être parvenir à inverser la situation. On se souvient que le Français avait reçu un avertissement de la part du sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui ne pourra pas le convoquer pour l’Euro en 2021 si son temps de jeu reste aussi faible. L’ancien Gunner d’Arsenal a bien compris le message et fait son maximum pour faire évoluer sa situation. L’avant-centre a en effet claqué un incroyable quadruplé contre le FC Séville (0-4) mercredi en Ligue des Champions.

Giroud y croit encore

De quoi mettre le doute dans l’esprit du manager Frank Lampard ? C’est en tout cas ce que Giroud espère. « Je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c’est ce que je veux, a récemment confié l’international tricolore au site officiel des Blues. On ne sait jamais dans le football tout va très vite. Mais maintenant je suis très content. Je pense que si je joue plus qu’en début de saison, j’ai de bonnes chances d’être en forme, et d’être prêt pour l’Euro. »

L’enjeu est énorme puisqu’il s’agirait peut-être de sa dernière grande compétition en sélection. Du coup, Giroud met la pression sur Lampard, révèle Tuttosport en Italie. Le champion du monde et son agent ont en effet prévu d’attendre deux semaines pour voir comment le coach londonien l’utilise lors des prochains matchs. Et si le résultat ne leur plaît pas, un départ sera réclamé à quelques mois de la fin de son contrat. Une situation que l’Inter Milan suivrait avec attention…