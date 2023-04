Ang : Gareth Bale golfeur, Ryan Reynolds veut changer cela

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le club gallois de Wrexham retrouve le football professionnel anglais et monte en quatrième division la saison prochaine. Ses propriétaires, les deux acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney aimeraient bâtir une belle équipe avec peut-être la plus grande star galloise.

L'histoire est digne d'un film mais, même si les deux principaux protagonistes sont acteurs américains, tout est bien réel. Après une lutte acharnée avec son rival de Notts County, le club gallois de Wrexham (D5) remonte en League Two (D4) la saison prochaine. Une grande saison due à la motivation de l'équipe dirigeante menée par les deux co-propriétaires et acteurs hollywoodiens, Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Si le succès sportif est incontestable, le succès médiatique est aussi au rendez-vous avec l'interprète de Deadpool. Celui-ci a poussé pour l'élaboration d'une série documentaire sur son club chéri. Wrexham intéresse dans le monde du foot et relance l'intérêt pour le football au Pays de Galles, de quoi donner des ambitions encore plus fortes.

Bale à Wrexham, Rob McElhenney promet l'exploit

Cela prend naturellement en compte un mercato musclé cet été. Malgré son statut d'équipe de D5, Wrexham avait déjà réussi à attirer le gardien expérimenté Ben Foster. Ce dernier avait d'ailleurs été décisif en arrêtant un penalty à la dernière minute lors du choc contre Notts County. Désormais, pourquoi pas recruter un solide joueur de champ. Les deux co-propriétaires et notamment Rob McElhenney aimeraient bien recruter le plus illustre footballeur gallois de la dernière décennie : Gareth Bale.

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ❤️ pic.twitter.com/FZgXZbM4zx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) April 25, 2023

Retraité depuis la dernière coupe du monde, Bale est désormais golfeur. Il a notamment convié Rob McElhenney à disputer un 18 trous et ce dernier a indiqué sur Twitter avoir essayé de convaincre l'ancien joueur du Real d'aider Wrexham. « Hé Gareth Bale jouons au golf, où je ne passerai absolument pas 4 heures à essayer de te convaincre de ne pas prendre ta retraite pour une dernière saison magique », a t-il écrit non sans un certain humour. En attendant de savoir si Bale signera à Wrexham, il est déjà établi que les deux propriétaires vont aligner une équipe solide la saison prochaine avec un mercato ambitieux et précis. Mais, avec Gareth Bale en plus, ce serait la cerise sur le gâteau. Rien de mieux qu'une star du football pour le début d'un conte de fées hollywoodien à Wrexham.