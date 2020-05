Ang : Feu vert du gouvernement, la Premier League peut reprendre !

Dans : Premier League.

Le gouvernement anglais a autorisé ce samedi la reprise du sport à partir du lundi 1er juin à huis clos. La Premier League va donc finir sa saison 2020-2021.

C’est officiel depuis ce samedi après-midi, le gouvernement anglais autorise la reprise du sport de compétition dès ce lundi dans « un environnement sain et totalement sous contrôle », c’est-à-dire à huis clos. Un protocole précis a été dévoilé afin de garantir des normes de sécurité que ce soit pour les sportifs concernés, mais également pour les différents staffs, chaque équipe ayant désigné un officiel en charge de communiquer sur le thème du Covid19 avec les autorités sanitaires anglaises. « L’attente est terminée, le sport britannique sera bientôt de retour dans des environnements sûrs et soigneusement contrôlés », s’est réjoui Oliver Dowden, Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et au Sport du gouvernement de Boris Johnson. La Premier League va donc pouvoir se terminer, et Liverpool a toutes les chances de décrocher ce titre tant attendu par les Reds et leurs supporters. Pendant ce temps-là, la France regardera tranquillement ses voisins à la télévision.