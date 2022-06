Ang : Cristiano Ronaldo va donner une leçon à Haaland

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nouvelle recrue de Manchester City, Erling Haaland fera partie des favoris dans la course au titre de meilleur buteur de Premier League. Mais pour le Français Mikaël Sylvestre, mieux vaut éviter d’enterrer le Red Devil Cristiano Ronaldo.

La Premier League s’offre de nouvelles attractions pour la saison prochaine. Avant la signature de l’Uruguayen Darwin Nuñez à Liverpool, Manchester City s’est attaché les services du phénomène Erling Haaland. Autant dire que ses qualités de finisseur pourraient faire des dégâts au sein d’un collectif aussi rodé que celui de Pep Guardiola. C’est pourquoi le Norvégien fera partie des favoris pour le titre de meilleur du championnat anglais la saison prochaine. Un titre que convoitera également un certain Cristiano Ronaldo, plébiscité par son ancien coéquipier Mikaël Silvestre.

Posting a bit too much today, but this is how excited I am 🙃 pic.twitter.com/AJhnFiGbLh — Erling Haaland (@ErlingHaaland) June 13, 2022

« Si Erling Haaland sera le meilleur buteur de Premier League ? Je verrais plutôt Cristiano Ronaldo remporter ce titre, a répondu le Français dans des propos relayés par The Express. Il n'en était pas si loin cette saison (18 buts pour CR7, contre 23 pour les vainqueurs Mohamed Salah et Heung-min Son) alors qu'il jouait dans une équipe qui ne fonctionnait pas bien. Donc si Manchester United marche bien la saison prochaine, pourquoi pas ? Apprenez au gamin que le vieux est encore en vie ! Avec Harry Kane et Mo Salah, nous avons les meilleurs attaquants de Premier League, donc celui qui terminera meilleur buteur le méritera. »

Avec Haaland, Man City fait peur

« Qui sera champion la saison prochaine ? J'espère que ce ne sera pas Manchester City, mais ils ont ajouté Erling Haaland à cette équipe, a regretté l’ancien défenseur de MU. Et la déception de ne pas avoir remporté la Ligue des Champions sera toujours présente donc ils auront toujours faim de titre. Le championnat est assez spécial parce que c'est une très longue saison et je pense qu'ils seront là. En deuxième je dirais Liverpool. Hormis ces deux équipes, il faudra voir si Chelsea peut se mêler à la lutte, ou bien Manchester United, Arsenal et Tottenham qui a terminé fort. » Voilà qui annonce une nouvelle saison passionnante.