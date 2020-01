Ang : Cristiano Ronaldo sollicité par MU, Bruno Fernandes raconte

Dans : Premier League.

En difficulté pendant le mercato hivernal, Manchester United a eu besoin de l’aide de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a en effet contribué à la signature de son compatriote Bruno Fernandes.

Sauf surprise de dernière minute, Ole Gunnar Solskjaer n’aura pas l’attaquant tant désiré. Le manager de Manchester United devra se contenter de l’arrivée de Bruno Fernandes, dont le transfert pour 55 M€ (+ 25 M€ de bonus) a mis du temps à se dessiner. On a bien cru que le deal finirait par capoter tant les discussions ont traîné. Et encore, les Red Devils ont dû faire appel à leur ancien attaquant Cristiano Ronaldo, qui a rassuré le club mancunien et son compatriote portugais.

« J'ai parlé de Manchester United avec Cristiano, a révélé le milieu de terrain. Il ne m'a dit que des choses positives sur le club. Il m'a dit qu'il avait commencé à vivre son rêve ici et qu'il avait commencé à devenir un grand joueur ici. Je pense qu'il est heureux de mon transfert. J'ai aussi parlé à Ole, il m'a dit qu'il avait parlé de moi avec Cristiano, qui n'a dit que de bonnes choses donc c'est bien. »

L’ambition de Bruno Fernandes

« Cristiano joue avec moi en sélection, il me connaît, pour moi c'est quelqu'un de bien. Je veux suivre ses traces. Je veux écrire ma propre histoire, différente de celle de Cristiano parce que c'est le meilleur joueur au monde. Il joue au top niveau depuis 15 ans, c'est difficile de l'imiter. Mais je veux faire de mon mieux pour écrire mon nom dans l'histoire de Manchester United », a annoncé le néo-Mancunien, qui aura fort à faire pour redonner des couleurs à sa nouvelle équipe.