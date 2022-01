Ang : Cristiano Ronaldo n’est pas content et s’explique

Dans : Premier League.

Dans un long message publié sur Instagram, Cristiano Ronaldo a dressé le bilan de son année. Résultat, l’attaquant portugais souligne quelques satisfactions, mais aussi son mécontentement au sujet des performances de Manchester United.

Pour Cristiano Ronaldo, on peut dire que l’année 2021 a été plutôt décevante dans l’ensemble. Le Portugais, en échec collectif avec la Juventus Turin, a repris la direction de Manchester United où les Red Devils réalisent une saison mitigée. Et ce n’était pas beaucoup mieux en équipe nationale puisque sa sélection, arrêtée par la Belgique (1-0) dès les huitièmes de finale de l’Euro, devra disputer des barrages pour atteindre le Mondial 2022. Il n’empêche que Cristiano Ronaldo voit quelques motifs de satisfaction

« 2021 touche à sa fin et c'était loin d'être une année facile malgré mes 47 buts toutes compétitions confondues, a rappelé CR7 vendredi sur Instagram. Deux clubs et cinq coachs différents. Une phase finale d'Euro disputée, et une qualification pour la Coupe du monde 2022 en attente avec mon équipe nationale. A la Juventus Turin, j'ai été fier de remporter la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie, et de devenir le meilleur buteur de Serie A. Pour le Portugal, devenir le meilleur buteur de l'Euro a aussi été un moment marquant cette année. Et bien sûr, mon retour à Old Trafford sera toujours l'un des moments les plus emblématiques de ma carrière. »

« Mais je ne suis pas content de ce que l'on réalise à Manchester United, a nuancé le Mancunien. Aucun d'entre nous n'est content. J'en suis sûr. On sait que l'on doit travailler plus dur, mieux jouer et livrer de bien meilleures prestations dès maintenant. Faisons de ce réveillon du jour de l'an un tournant de la saison ! Commençons 2022 avec un meilleur état d'esprit et une mentalité plus forte. Tirons-nous vers le haut, jusqu'aux étoiles et remettons le club là où il doit être ! Rejoignez-nous, on compte sur chacun d'entre vous ! » Reproduire sa célébration à chaque but de Cristiano Ronaldo, le public d’Old Trafford ne demande que ça.