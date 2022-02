Ang : Conte tire à tout-va, Ndombele et Pochettino touchés

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Connu pour son franc-parler, Antonio Conte s’est plaint de la composition de son effectif. Pour le manager de Tottenham, ses prédécesseurs ont commis des erreurs de recrutement dont il subit les conséquences.

Une fois de plus, Antonio Conte s’est lâché en conférence de presse. Le manager de Tottenham est revenu sur le mercato hivernal de son équipe qui a enregistré des départs. Tanguy Ndombele (Olympique Lyonnais), Bryan Gil (FC Valence) et Giovani Lo Celso (Villarreal) ont été prêtés, tandis que Dele Alli a été transféré à Everton. Une vague de sorties incohérente pour l’Italien qui ne comprend pas comment ses prédécesseurs José Mourinho ou encore Mauricio Pochettino ont pu composer cet effectif.

Conte pointe les erreurs du passé

« C'est sûr, c'était étrange. C'était bizarre de prêter quatre joueurs et d'en vendre un en janvier, s’est étonné Antonio Conte. Cela signifie peut-être que vous devez regarder ce que vous avez fait dans le passé. Et peut-être comprendre qu'il y a eu quelques erreurs commises. Parce que d'habitude, vous devez recruter des joueurs pour renforcer votre équipe. Mais si vous envoyez en prêt des joueurs achetés ces deux ou trois dernières années, cela signifie peut-être que vous vous êtes trompé dans le passé. Si je m'attendais à perdre autant de joueurs ? Honnêtement, avant d'arriver à Tottenham, j'ai vu la liste des joueurs dans l'effectif et je me suis dit que tous les joueurs étaient importants. »

🎙 | Antonio Conte sur Kulusevski "C'est un bon joueur, très jeune. Grand talent - il peut jouer numéro 9 ou numéro 10, mais il a aussi le potentiel pour jouer arrière droite. Bonne qualité, bon en un contre un pour créer des occasions pour ses coéquipiers." pic.twitter.com/S3TH1mRWvg — Tottenham France 🇫🇷 (@Spurs_Fra) February 4, 2022

« Parce que Ndombele a été payé cher et c'était pareil pour Lo Celso et Gil. Mais quand vous êtes au club, vous comprenez très bien quelle est la meilleure solution pour le club et pour les joueurs à ce moment, a expliqué l’ancien coach de l’Inter Milan. C'est sûr, perdre quatre joueurs en janvier, je le répète, ce n'est pas normal. (...) C'est pour cela que nous devons faire plus attention à l'avenir sur le choix des recrues. Cela devient capital si l'on veut améliorer la qualité de l'équipe. Sinon, au lieu de la renforcer, vous diminuez l'équipe. » Espérons pour le technicien que ses recrues Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski ne subiront pas le même sort.