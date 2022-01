Ang : Claudio Ranieri viré par Watford

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Arrivé en octobre dernier à Watford, Claudio Ranieri n'a pas empêché le club de sombrer au classement. Pour tenter de se sauver, les dirigeants du club ont décidé de le limoger.

Six ans après avoir signé le plus incroyable exploit de l’histoire de la Premier League en menant Leicester au titre de Champion d’Angleterre, et seulement quatre mois après son come-back du côté de Watford, Claudio Ranieri n’a pas résisté aux résultats désastreux de son équipe. Arrivé à la place de Xisco le 4 octobre 2021, le technicien italien devait permettre au club, alors 15e, de remonter au classement. Mais après l’humiliante défaite face à Norwich vendredi soir à Vicarage Road, les Hornets sont désormais à la 19e place et les responsables de Watford ont donc décidé de tenter d'inverser les choses en changeant une nouvelle fois de coach.