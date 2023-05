Ang : Chelsea, l'ancien club de Roman Abramovitch se mobilise pour l'Ukraine

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Plus d'un an après le départ de Roman Abramovitch, Chelsea vit des jours compliqués en Premier League. Le club anglais se prépare à organiser un match caritatif afin d'obtenir des fonds pour aider l'Ukraine.

Suite à la guerre en Ukraine, Roman Abramovich, oligarque russe, a été contraint et forcé de vendre Chelsea, quelques mois après avoir remporté une deuxième Ligue des Champions. La situation de l'équipe londonienne est catastrophique puisque les Blues sont seulement douzièmes de la Premier League. Outre la situation sportive désastreuse du club, Chelsea est grandement impliqué dans la guerre en Ukraine. Selon les renseignements du journal The Sun et d'autres sources britanniques, le club anglais compte organiser un match amical, à but caritatif afin de récolter de l'argent pour United24, plateforme de donation gérée par le gouvernement ukrainien et son président Volodymyr Zelensky. Plusieurs personnalités, que ce soit du milieu du football ou d'autres stars vont être présentes lors de ce match surnommé Game4Ukraine.

Chelsea organise un match caritatif pour l'Ukraine

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Les capitaines des deux équipes seront probablement Andriy Shevchenko, ancienne légende de Milan et de l'Ukraine ainsi que le défenseur ukrainien qui évolue aujourd'hui à Arsenal, Olexandr Zinchenko. David Beckham et Rio Ferdinand vont être présents pour ce match qui se déroulera le 5 août. L'ancien chanteur de One Direction Niall Horan et l'animateur de télévision Alex Scott vont faire aussi une apparition. Tout l'argent récolté sera reversé à United24 pour aider l'Ukraine. D'autres célébrités et anciens footballeurs devraient également venir pour cet événement caritatif qui est présenté comme le plus gros de l'année au Royaume-Uni. Le match sera organisé par Lester Holcombe qui avait déjà récolté un peu plus d'un million d'euros pour les victimes de l'incendie d'une tour à Londres en 2017. Ni Chelsea ni Todd Boehly, son président, ne se sont exprimés au sujet de ce match caritatif pour le moment.