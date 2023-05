Ang : Chelsea contacte Mourinho et étonne tout le monde

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un travail intéressant depuis son arrivée sur le banc de l'AS Roma, José Mourinho est de nouveau un entraîneur très convoité par les meilleurs clubs européens. Chelsea, en grande difficulté, est intéressé pour un troisième mandat du Portugais.

Après les licenciements de Thomas Tuchel et de Graham Potter, c'est Frank Lampard qui va poursuivre avec Chelsea jusqu'à la fin de l'exercice 2022/2023. L'ancien milieu de terrain ne restera qu'en intérim jusqu'à la fin de la saison et quittera ensuite le club dont il est une légende. Cela laisse l'opportunité à la direction londonienne d'étudier toutes les possibilités pour relancer les Blues, fortement menacés en Premier League. Si Mauricio Pochettino est présenté comme le candidat le plus crédible, Chelsea prend tout son temps pour trouver le meilleur coach afin de diriger une équipe avec beaucoup de stars. Selon les informations du Corriere Dello Sport, José Mourinho est également dans les petits papiers de Chelsea et les deux camps sont récemment entrés en contact.

Chelsea veut se remettre avec Mourinho pour la troisième fois

Courtisé par le Real Madrid ou le PSG, José Mourinho a l'embarras du choix pour la suite de sa carrière puisque le Portugais plaît également aux Blues. S'il est concentré sur la fin de la saison avec la Roma, avec notamment une Europa League à aller chercher et une place en Ligue des Champions à décrocher en Serie A, le Spécial One n'est pas insensible aux avances du club qu'il a déjà entraîné à deux reprises. Douzième de Premier League, Chelsea réalise sa pire saison en championnat depuis 1994. Mourinho qui est un homme de défi, pourrait prendre pour la troisième fois de sa carrière, les commandes de la formation de Todd Boehly. Le milliardaire a récemment investi plus de 600 millions d'euros sur le marché des transferts afin de bâtir une équipe qui va dominer la Premier League et l'Europe dans les saisons à venir. Mourinho a l'occasion d'être le chef d'orchestre de ce projet ambitieux.