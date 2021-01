Ang : Cavani raciste ? ça tourne au scandale

Dans : Premier League.

Pour un commentaire jugé raciste sur son compte Instagram, Edinson Cavani avait été sanctionné par la Fédération Anglaise.

Arrivé libre à Manchester United en octobre dernier, Edinson Cavani a déjà connu des hauts et des bas en Angleterre. D'abord gêné par une blessure, il s'est ensuite montré décisif à plusieurs reprises avec son équipe (3 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de Premier League), permettant aux siens de glaner des points précieux en championnat. Mais l'ancien buteur du PSG découvre un nouveau pays, une nouvelle culture. Et c'est à ses dépens qu'il l'a appris. Après une victoire face à Southampton, l'Uruguayen avait répondu au commentaire d'un ami sur Instagram, en utilisant le terme "negrito". Un mot qui, même s'il n'a pas la même connotation en Angleterre et en Amérique du Sud, avait provoqué une polémique. Après une enquête de la Fédération Anglaise, Edinson Cavani était sanctionné de 3 matchs de suspension. Si El Matador a accepté la sanction, la Confédération sud-américaine de football a publié un communiqué en prenant la défense de l'attaquant.

« La Conmebol exprime sa solidarité avec le joueur Edinson Cavani. Le jugement de ce type de déclarations, dans le cadre d'un processus pouvant conduire à des sanctions pour l'athlète qui affectent sa réputation, doit toujours être effectué en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été faites et, surtout, des particularités culturelles de chaque joueur et de chaque pays. La Conmebol condamne et condamnera toujours avec la plus grande énergie tous comportements racistes ou discriminatoires, mais le cas spécifique pour lequel Cavani a été sanctionné ne constitue pas l'un d'entre eux » a écrit la confédération. Dans un contexte actuel où le racisme est un sujet de plus en plus important dans le football, ce dossier risque bien de faire parler quelques temps.