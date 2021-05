Ang : Brentford retrouve la Premier League 73 ans plus tard !

Dans : Premier League.

Un an après avoir perdu dans la finale des barrages d’accession à la Premier League, c’était alors face à Fulham, Brentford s’est imposé ce samedi face à Swansea (2-0) au stade de Wembley. Pour les Bees, c’est un retour dans l’élite du football anglais après une attente longue de 73 ans, puisque Brentford, club situé dans l’Ouest de Londres, n’avait plus joué en Premier League depuis 1948. Lors de la saison régulière, le club entraîné par l'ancien joueur danois Thomas Frank s'était classé à la troisième place derrière Norwich et Watford, qui avaient déjà leur ticket pour la Premier League la saison prochaine.