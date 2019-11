Ang : Bingo pour Mourinho, Tottenham repart de l'avant

Dans : Premier League.

13e journée de Premier League

Olympic Stadium

Tottenham bat West Ham : 3 à 2

Buts : Antonio (73e), Ogbonna (90e+6) pour West Ham; Son (36e), Lucas (43e), Kane (49e) pour Tottenham

Trois jours après le limogeage de Mauricio Pochettino, et sa venue sur le banc des Spurs, José Mourinho faisait son grand retour ce samedi en Premier League, le Special One étant désormais aux commandes de Tottenham. Et pour ce come-back très attendu du technicien portugais, viré l'hiver dernier par Manchester United, le hasard du calendrier offrait un derby londonien. Mais West Ham n’a pas vraiment pesé lourd face aux Spurs, et José Mourinho a passé un samedi après-midi très tranquille à l’Olympic Stadium.

Menant au score 0-3 dès la 50e minute, Tottenham pensait tranquillement pouvoir gérer la suite de cette rencontre. Mais les Hammers faisaient le forcing et deux buts signés Antonio (73e) et Ogbonna (90e+7) faisaient passer un petit frisson dans le dos des fans des Spurs. Cependant, la formation de Mourinho tenait la victoire, un succès qui permet aux Spurs de repartir de l’avant et de remonter à la sixième place du classement de Premier League en attendant les autres résultats de la 13e journée. José Mourinho a gagné son premier pari, le second sera mardi prochain contre Olympiakos en Ligue des Champions à White Hart Lane.