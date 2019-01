Ang : Bielsa espionne ses adversaires... pour mieux dormir

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Personnage central du « Spy Gate » qui a surpris le football anglais la semaine dernière, Marcelo Bielsa a justifié l’utilisation d’espions pour observer ses adversaires.

S’il estime que cette pratique est assez répandue et n’est pas illégale sur le fond, l’entraineur argentin reconnaît qu’elle peut paraître comme peu fair-play. Derby County et son entraineur Frank Lampard n’avaient clairement pas digéré de voir, lors d’une séance à huis clos, un observateur de Leeds envoyé par Marcelo Bielsa surveiller la séance d’entrainement en cachette. El Loco a tenu une conférence de presse pour revenir sur cet incident, mais aussi donner une explication. S’il souhaite bien avoir le plus d’informations possibles sur ses futurs adversaires, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a surtout fait savoir qu’il se faisait noyer d’informations pour… se calmer les nerfs.

« Je l’ai fait parce que je suis stupide. Ce n’est pas une violation de la loi, après on peut discuter si c’est juste ou pas… Quand vous êtes coach, une vingtaine de personnes vous abreuvent d’informations pour préparer les matchs. Toutes ne sont pas nécessaires. Alors, pourquoi procède-t-on ainsi ? Parce qu’on se sent coupable si on ne travaille pas assez. Ça réduit l’anxiété », a assuré un Marcelo Bielsa qui a pleinement assumé ce « Spy Gate » qui fait du bruit. Mais en tout cas, les supporters de Leeds sont rassurés pour le moment, il n’a pas prévu de démissionner.