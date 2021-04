Ang : Arsenal racheté par Spotify avec Henry, Vieira et Bergkamp ?

Dans : Premier League.

Les supporters d'Arsenal ne décolèrent pas contre les actuels propriétaires des Gunners. Et le patron de Spotify veut racheter le club avec l'aide de légendes.

Vendredi soir, des fans des Gunners sont venus en masse pour manifester devant l’Emirates Stadium, juste avant le match Arsenal-Everton. Et il ne s’agissait pas de soutenir le club londonien, mais d’exiger le départ de Stan Kroenke, actuel propriétaire d’Arsenal, lequel avait soutenu le projet de Super Ligue. En Angleterre, la pression mise par les supporters des six clubs qualifiés de « traîtres » est énorme et ne baisse pas. Profitant de cette situation, Daniel Ek, milliardaire et patron suédois de Spotify, a officiellement annoncé qu’il était prêt à acheter Arsenal si Stan Kroenke décidait de s’en séparer. « Je supporte Arsenal depuis aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE décide de vendre, je serais ravi d’entrer en lice », a fait savoir, via Twitter, l’homme d’affaires suédois. Et ce lundi, The Telegraph affirme que pour appuyer son projet Daniel Ek a décidé de miser sur des joueurs légendaires des Gunners.

Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira auraient en effet rejoint le projet mené par le patron de la célèbre plateforme de streaming musical. Avec l’aide des trois joueurs qui ont écrit les plus belles pages de l’histoire d’Arsenal, Daniel Ek serait actuellement en train de finaliser les détails d’une offre de rachat qu’il va ensuite transmettre à Stan Kroenke. Le milliardaire américain, également actionnaire principal notamment des Rams de Los Angeles, franchise de NFL, était propriétaire de 67% d’Arsenal avant d’acheter pour 600ME en 2018 les 30% qui étaient en possession d'Alicher Ousmanov, milliardaire russe. Autrement dit, pour racheter les Gunners, Daniel Ek devra probablement lâcher nettement presque 2 milliards d’euros. Une coquette somme d’autant plus que selon des proches du clan Kroenke, ce dernier n’est pas vraiment disposé à céder Arsenal, et encore moins de brader le club. Mais avec l'aide de Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira, l'offre va évidemment être énormément populaire.