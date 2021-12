Ang : Arsenal prêt à mettre 70ME sur le « nouveau Zlatan »

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Arsenal n'est pas connu pour être le club le plus généreux lorsqu'il s'agit d'investir au mercato, mais les Gunners sont ambitieux à une semaine de l'ouverture du marché d'hiver.

Les fans d’Arsenal ont vécu une première moitié de saison, puisqu’après un départ totalement raté, qui avait même mis en danger Mikel Arteta, le club londonien s’est redressé et en ce jour de Boxing Day il est même à une excellente quatrième place au classement de Premier League après trois victoires consécutives. L’écart est cependant conséquent avec Manchester City et Liverpool, et la course au titre n’est pas au menu des Gunners. Cependant, ces derniers visent une place en Ligue des champions et cela semble réalisable cette saison. L’été dernier, les propriétaires d’Arsenal ont dépensé près de 180 millions d’euros pour faire signer Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares. Un bel effort qui devrait être confirmé lors du mercato d’hiver, selon le Daily Express. Convaincu que son équipe peut aller loin, Mikel Arteta aurait convaincu ses dirigeants de sortir un plus gros chèque.

Vlahovic, la future star d'Arsenal ?

Car si Arsenal a misé l’été dernier sur de jeunes joueurs, le manager des Gunners veut pousser le curseur des investissements encore plus loin. « Si nous pouvons réaliser ce dont nous avons besoin durant ce marché des transferts, ce qui ne sera pas facile, ce serait vraiment utile. Nous travaillons afin de trouver de bonnes solutions », a concédé Mikel Arteta avant le déplacement de ce dimanche à Norwich. Principal dossier à régler pour ce dernier, celui de Pierre-Emerick Aubameyang, lequel est sanctionné pour des motifs extrasportifs, et dont le départ pourrait intervenir dès le mois de janvier. Pour remplacer celui qui était le capitaine d’Arsenal, le nom de Dusan Vlahovic, l’attaquant de la Fiorentina, circule du côté de l’Emirates Stadium. Souvent présenté comme le « nouveau Zlatan », Vlahovic a marqué 33 buts en Série A sur l’année 2021, et son prix s’en ressent puisqu’on évoque un prix proche de 70 millions d’euros. Arsenal est prévenu, il faudra être généreux pour s'offrir l'international serbe.