Ang : 33 buts, Haaland seul au monde

En trompant Aaron Ramsdale dans les arrêts de jeu du choc Manchester City-Arsenal, Erling Haaland a battu le record du plus grand nombre de buts sur une saison de Premier League. Le Norvégien a atteint la marque des 33 buts, dépassant l'Egyptien Mohamed Salah et ses 32 buts en 2017-2018. Haaland détient désormais le record sur une saison de Premier League à 20 clubs mais le record absolu co-détenu par Andy Cole et Alan Shearer (34 buts) ne devrait lui poser aucun problème avec sept matchs encore à jouer.

