Anfield n’est plus magique, Klopp attaque ses supporters

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Réputé pour son ambiance, Anfield semble perdre sa magie. Cela n’a pas échappé au manager de Liverpool Jürgen Klopp, qui a demandé aux supporters de se réveiller avant le choc face aux Gunners d’Arsenal.

Gary Neville n’en croyait pas ses oreilles. Dimanche dernier, le consultant de Sky Sports a assisté à l’affiche entre Liverpool et Manchester United (0-0) à Anfield, dans une atmosphère inattendue. « C'était la pire ambiance que j'ai vue à Anfield pour un match entre Liverpool et Manchester United, commentait l’ancien Red Devil. J'ai toujours complimenté les supporters de Liverpool mais c'est le public le plus calme que j'ai jamais vu dans cette confrontation. »

Et ce n’est pas Jürgen Klopp qui viendra le contredire. Grâce au large succès de son équipe contre West Ham (5-1) mercredi en League Cup, le manager des Reds a pris du plaisir au bord du terrain. L’Allemand s’attendait donc à entendre la satisfaction d’Anfield. Mais le public de Liverpool, pourtant réputé pour sa ferveur, ne s’est pas montré à la hauteur selon le technicien.

« En première période, quand les gars jouaient de manière exceptionnelle, je n'étais pas très content de l'ambiance derrière moi, a critiqué Jürgen Klopp. J'ai demandé aux gens : "qu'est-ce que vous voulez ?" On a changé beaucoup de choses et on a dominé West Ham comme des fous, on a raté des occasions. Si j'avais été dans les tribunes, j'aurais été debout à 1 000%. Je ne sais pas si le match contre Manchester United était mauvais au point que l'on doive s'excuser de ne pas les avoir écrasés. » Pour l’ancien coach du Borussia Dortmund, ce manque de soutien tombe mal avant la venue des Gunners.

Le conseil de Klopp aux supporters

« On a besoin d'Anfield samedi. Arsenal n'a pas joué cette semaine. Tous ceux qui les connaissent savent qu'ils seront prêts. Donc on a besoin que le public d'Anfield soit debout dès la première seconde, sans que je sois en train de me disputer avec leur coach. On a besoin de vous dès la première seconde. Si ça fait trop de football en décembre, je ne sais pas, désolé on doit quand même jouer. Mais si vous n'êtes pas en forme, donnez votre place à quelqu'un d'autre », a conseillé Jürgen Klopp, peu habitué aux ambiances décevantes à Liverpool.