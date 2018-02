Alexis Sanchez accepte 16 mois de prison pour fraude fiscale

Dans : Premier League, Info.

Passé par le FC Barcelone entre 2011 et 2014, l’attaquant de Manchester United Alexis Sanchez s'est fait pincer pour fraude fiscale.

Comme beaucoup d’autres en Catalogne (Messi, Neymar, Mascherano...), le Chilien a tenté de dissimuler ses droits d’image en simulant leur cession à une société étrangère dont il est le propriétaire. Résultat, le Red Devil s’est mis d’accord avec le fisc espagnol qui lui reproche une fraude estimée à 1 million d’euros. En plus du règlement de ce montant et des intérêts, l’ancien Gunner d’Arsenal a dû payer une amende de 590 065 euros et a accepté une peine de prison de 16 mois.

Mais que les fans de MU se rassurent, les peines inférieures à deux ans ne sont pas appliquées en Espagne, d’où l’accord négocié par Alexis Sanchez qui évite ainsi un procès. A priori, l’international chilien ne sera pas ruiné, lui qui vient d'obtenir un salaire à environ 450 000 euros par semaine du côté d’Old Trafford...