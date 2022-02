Abramovitch provoque un énorme malaise, Chelsea rectifie le tir

La guerre en Ukraine a impacté le quotidien de Chelsea. Le président Roman Abramovitch a pris du recul, publiant un texte qui n'a pas convaincu en Angleterre. Il n'y mentionne pas la situation en Ukraine, une chose que le club a rectifiée ce dimanche.

Alors que Chelsea joue sa finale de League Cup ce dimanche face à Liverpool, les Blues ont vu leur préparation de la finale perturbée par un contexte interne très tendu. Roman Abramovitch, qui tient d'une main de maître le club depuis 2003, est dans la tourmente depuis plusieurs jours. Alors que la guerre menée par la Russie en Ukraine fait rage, il paye sa proximité de toujours avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine. Une relation embarrassante et trop lourde à porter puisqu'il a décidé de s'écarter de la direction de Chelsea jusqu'à nouvel ordre. Il a officialisé cela dans un communiqué publié samedi soir.

Toutefois, son discours a suscité une polémique au Royaume-Uni. En effet, s'il évoque longuement les 20 années qu'il a passées au sein du club et qu'il tente de rassurer ses supporters, il ne traite jamais de la question ukrainienne dans ce texte. L'absence de mots du président des Blues pour la situation actuelle n'a pas manqué de faire réagir négativement en Angleterre. Le Daily Mail notamment l'accuse « de ne pas avoir émis de regret pour l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, de ne pas avoir pris ses distances avec Poutine et de ne pas regretter la situation dans laquelle il a mis ses joueurs. »

