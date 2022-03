Abramovitch déjà oublié, il veut régaler Chelsea !

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Après la mise en vente officielle de Chelsea par Roman Abramovitch, l’investisseur Nick Candy fait partie des favoris pour le rachat. Le Britannique tente de réunir les fonds pour transmettre une offre, mais refuse de s’allier à un homme d’affaires dont le coeur bat pour Tottenham.

Pour la vente de Chelsea, tout devrait se jouer dans les prochaines semaines. L’actuel propriétaire Roman Abramovitch, sanctionné pour ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, a finalement reçu l’autorisation de mettre son club sur le marché. Le dirigeant poussé vers la sortie devrait recevoir de nombreuses propositions de rachat pour les Blues, et notamment de la part de Nick Candy.

🚨🥈| Certains acheteurs considèrent la possibilité de se joindre à d'autres acheteurs afin de composer un super consortium pour acheter le club.



Nick Candy aurait entamé des discussions avec le consortium de Boehly , Wyss et Goldstein. @SkySportsNews #CFC pic.twitter.com/OcQ199vhDa — Chelsea Xtra. (@ChelseaXtraFR) March 16, 2022

Ce Britannique de 49 ans est amoureux de Chelsea que l’on présente comme le favori pour la succession de Roman Abramovitch. Parmi ses atouts, le promoteur immobilier aura sûrement le soutien du public, lui qui promet d’embarquer les supporters dans son projet. « J’aime Chelsea, confiait-il avant la victoire contre Newcastle (1-0) dimanche dernier. Peu m'importe comment ça va finir, même si je ne deviens pas le propriétaire, tant que le club atterrit entre de bonnes mains. Les fans doivent absolument faire partie de la direction, ils doivent être intégrés à la fois parmi les dirigeants et sur le plan économique. »

Abramovitch déjà oublié par les fans de Chelsea ?

Mais Nick Candy ne deviendra pas le patron par tous les moyens. Si le média Sky Sports évoquait la possibilité de s’allier à Todd Boehly, Hansjorg Wyss et Jonathan Goldstein, ce dernier investisseur cité n’a pas du tout les faveurs du principal candidat. « C'est une rumeur totalement infondée, a démenti un porte-parole de Nick Candy auprès du tabloïd The Sun. Il n'y a aucune discussion entamée entre Nick Candy, Todd Boehly et Jonathan Goldstein, principalement parce que monsieur Candy ne veut pas d'un supporter de longue date des Spurs parmi les prochains propriétaires du Chelsea Football Club. » Là encore, son discours devrait plaire aux supporters.