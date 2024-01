60 ME à l’infirmerie, Nkunku fait déprimer Chelsea

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

De nouveau stoppé par un pépin physique, Christopher Nkunku se retrouve encore éloigné des terrains après sa grave blessure à un genou l’été dernier. C’est un nouveau coup dur pour le manager de Chelsea Mauricio Pochettino, incapable de cacher sa tristesse pour l’attaquant français.

Ce n’est vraiment pas la saison de Christopher Nkunku. A peine débarqué chez les Blues l’été dernier, le Français s’était gravement blessé à un genou pendant la préparation. L’attaquant de Chelsea a dû attendre le 19 décembre dernier pour faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs, d’abord en League Cup, puis en Premier League avec un premier but inscrit malgré la défaite face à Wolverhampton (2-1).

Seulement voilà, Christopher Nkunku n’a pu disputer que quatre petites rencontres, dont une seule en tant que titulaire. Le voilà de nouveau stoppé par un pépin physique (hanche) depuis plus d’une semaine. Et le staff médical de Chelsea ne semble pas en mesure de fixer une date pour son retour. Une situation qui attriste le manager londonien Mauricio Pochettino. « On est toujours inquiets à propos de Nkunku, a confié le coach argentin ce vendredi en conférence de presse. Maintenant, je crois que ça fait dix jours qu'il ne peut pas s'entraîner. On est en train d'évaluer son état. »

L'inquiétude de Pochettino

« Je suis un peu inquiet parce que je veux qu'il revienne le plus tôt possible, a poursuivi Mauricio Pochettino. Je me souviens de ma première conférence de presse après sa petite blessure. Maintenant je crois que ça fait environ dix jours qu'il ne s'est pas entraîné, entre huit et dix jours. Après six mois d'absence, on l'attendait. Il était si proche de se sentir à nouveau à l'aise. Je suis évidemment déçu de sa situation. On veut qu'il revienne le plus tôt possible. » Les pépins physiques de l’ancien Parisien sont aussi un coup dur pour la direction, laquelle avait misé 60 millions d’euros sur son transfert en provenance de Leipzig.