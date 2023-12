4 coachs menacés, ça s’affole en Premier League

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Avant la période du Boxing Day, quatre entraîneurs de Premier League sont annoncés sur la sellette. Parmi eux, le manager de Manchester United Erik ten Hag et l’Argentin Mauricio Pochettino, du côté de Chelsea, ont tout intérêt à enregistrer des résultats positifs lors des prochaines journées de championnat.

Le mois de décembre a mal commencé pour les managers de Premier League. Il y a deux semaines, Sheffield United se séparait de Paul Heckingbottom. Et ce mercredi, Nottingham Forest, actuel 17e et premier non relégable, a poussé Steve Cooper vers la sortie. Alors à qui le tour ? Avant la période du Boxing Day, durant laquelle l’enchaînement des matchs peut enfoncer des équipes en difficulté, le Daily Mirror voit quatre techniciens sur la sellette.

Nos confrères citent évidemment Erik ten Hag à Manchester United. Les Red Devils terminent une première partie de saison très compliquée. Après 17 journées, les Mancuniens occupent seulement la septième place en Premier League, après avoir terminé derniers de leur groupe en Ligue des Champions derrière le Bayern Munich, le FC Copenhague et Galatasaray.

Et pour ne rien arranger, Erik ten Hag, évidemment critiqué pour les mauvais résultats et la pauvre qualité du jeu proposé, est également pointé du doigt pour son management. L’homme qui avait poussé Cristiano Ronaldo vers la sortie tient à imposer une certaine discipline en interne. Lui qui refuse de réintégrer le milieu offensif Jadon Sancho dans le groupe sans excuses de l’international anglais, lequel avait accusé le technicien de l’avoir écarté pour des raisons extra-sportives.

Pochettino en danger à Chelsea

A noter que l’arrivée de Jim Ratcliffe, futur patron du secteur sportif, va peser sur son avenir. Mauricio Pochettino, lui, a bien été choisi par l’actuelle direction à Chelsea. Mais le manager des Blues ne peut qu’être menacé dans la mesure où ses résultats ne sont pas en adéquation avec les énormes dépenses effectuées dans le recrutement. Enfin, la presse anglaise cite aussi les noms de Vincent Kompany, 19e avec Burnley, et de Roy Hodgson, dont l’équipe de Crystal Palace occupe pour le moment la 15e position. Les paris sont lancés.