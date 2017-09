Ancelotti a une préférence, et une première piste

Dans : Foot Europeen, Bundesliga, Premier League.

Limogé ce jeudi par le Bayern Munich, Carlo Ancelotti va forcément voir son nom apparaître régulièrement dans les gazettes lorsqu’un poste d’entraineur sera sur le point de se libérer.

L’entraineur italien y est habitué, lui qui est a déjà parcouru toute l’Europe, souvent avec succès. La presse anglaise est la première s’emparer du dossier, au sujet de la future destination du Mister. Selon le Daily Telegraph, Ancelotti ambitionnerait de revenir en Premier League, un championnat qui aurait sa préférence et qu’il apprécie après son passage du côté de Chelsea il y a quelques années de cela.

Cela tombe bien, car le Daily Mail surenchérit en annonçant que les dirigeants de West Ham pourraient bien rapidement le contacter. En effet, les jours de Slaven Bilic sont comptés depuis quelques semaines, puisque le club londonien peine à décoller au classement. West Ham se retrouve actuellement à la 18e place du classement, avec une seule victoire sur ses six derniers matchs, et seulement quatre points en six matchs. De quoi appeler le pompier Ancelotti à la rescousse, en cas de contre-performance ce week-end face à Swansea ?