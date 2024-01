Tuchel au Barça, le Bayern Munich tape du poing sur la table

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Le Bayern Munich n'est pas du genre à laisser passer les rumeurs qui font de Thomas Tuchel le possible futur entraîneur du FC Barcelone, et le club allemand a même sorti un communiqué officiel.

Jan-Christian Dreesen (PDG du Bayern Munich) et Christoph Freund (directeur sportif ) ne sont pas du genre à multiplier les sorties fracassantes. Mais lorsque le nom de Thomas Tuchel a été évoqué dans les médias allemands pour remplacer Xavi au Barça la saison prochaine, en s’appuyant sur des propos que le coach bavarois aurait tenus à des supporters, les deux dirigeants du Bayern ont vite pris l’initiative de sortir du silence via un communiqué officiel.

« Dimanche, dans le cadre d'une visite au fan club, notre entraîneur principal Thomas Tuchel a été interrogé par les supporters sur sa carrière d'entraîneur et ses précédentes expériences à l'étranger au Paris Saint-Germain et à Chelsea et bien sûr, il a donné des informations à ce sujet dans la conversation. Il a également répondu aux questions générales des supporters sur l'Espagne en tant que pays de football. Il n’a jamais parlé de Xavi Hernandez et de sa succession, comme cela a été faussement affirmé par la suite. Nous n'accepterons plus de déclarations aussi peu objectives dirigées contre notre entraîneur, qui viennent toujours du même endroit », ont prévenu Jan-Christian Dreesen et Christoph Freund.