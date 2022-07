Sébastien Haller face à la maladie, son émotion devant les témoignages

Dans : Bundesliga.

Tard dans la soirée de lundi, le Borussia Dortmund a annoncé que Sébastien Haller souffrait d’une tumeur aux testicules.

Les dirigeants ainsi que les supporters du Borussia Dortmund sont encore en état de choc après la découverte d’une tumeur dans les testicules de Sébastien Haller, recruté cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam afin de compenser le départ d’Erling Haaland à Manchester City. « Cette nouvelle a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous. Toute la famille du BVB souhaite à Sébastien de se rétablir complètement le plus rapidement possible et que nous puissions bientôt le serrer à nouveau dans nos bras. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il reçoive les meilleurs soins possibles » a commenté Sebastian Kehl, le directeur sportif du BVB. Ces dernières heures, l’attaquant ivoirien a reçu d’innombrable message de soutien auquel il a réagi en sortant du silence pour la première fois depuis l’annonce de lundi soir.

Sébastien Haller promet de revenir plus fort

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

Sur son compte Twitter, Sébastien Haller a remercié tous les supporters du Borussia Dortmund pour leur soutien sans faille. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort. Je veux encore vous remercier du fond du cœur pour tous ces nombreux et chaleureux messages. J’ai été très ému de voir ces belles réactions, et j’ai même l’impression de ne pas mériter autant. Mais je sais que grâce à vous, ce ne sera qu’une épreuve de plus sur notre chemin. On se voit très vite sur les terrains pour célébrer nos prochaines victoires » a publié Sébastien Haller, qui n’a pas l’intention de se laisser abattre et qui espère vite guérir afin de pouvoir enfiler la tunique du Borussia Dortmund et inscrire de nombreux buts en Bundesliga et en Ligue des Champions.