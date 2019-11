Officiel : Le Bayern Munich vire Niko Kovac !

Dans : Bundesliga.

Au lendemain de la cuisante défaite contre l'Eintracht Francfort (1-5), le Bayern a décidé de virer Niko Kovac.

Auteur du plus mauvais début de saison de Munich en Bundesliga depuis neuf ans, l'entraîneur croate a effectivement été démis de ses fonctions ce dimanche soir, d'un « commun accord » avec sa direction. Le club bavarois vient d'annoncer cette nouvelle dans un communiqué. Arrivé durant l’été 2018, Kovac a donc passé une grosse saison compliquée sur le banc du FCB.

Un choix confirmé par Karl-Heinz Rummenigge. « Les performances de notre équipe ces dernières semaines et les résultats nous ont montré qu’il fallait agir. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić et moi avons une conversation ouverte et sérieuse avec Niko, qui n'est plus l'entraîneur du FC Bayern. Nous regrettons tous cela », a expliqué le PDG du Bayern, qui sera coaché par l'entraîneur adjoint Hans Flick face à l'Olympiakos en Ligue des Champions mercredi, puis contre le Borussia Dortmund samedi.