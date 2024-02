Mourinho au Bayern, un coup énorme se prépare

Dans : Bundesliga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Bayern Munich est en grand danger pour le titre en Bundesliga cette saison. Ce samedi, les Bavarois ont même été fessés par le Bayer.

Thomas Tuchel est plus que jamais sous le feu des critiques depuis la lourde défaite 3 buts à 0 du Bayern Munich face au Bayer ce samedi. L'ancien entraîneur du PSG n'arrive plus à trouver la bonne formule pour faire avancer son équipe. Pour certains fans et observateurs, l'heure du changement est venue alors que les Munichois vont aborder les moments forts de leur saison en Ligue des champions. Si la direction bavaroise n'a pas encore pris sa décision, un candidat plus que crédible émerge ces dernières heures pour reprendre les rênes du Bayern : José Mourinho !

Mourinho au Bayern, l'opération est bien partie

Selon les informations de Bild, le technicien portugais est très chaud à l'idée de travailler avec le Bayern Munich. « José Mourinho apprend l'allemand. Il a déjà flirté avec le poste de manager du FC Bayern par le passé. Il apprécierait de remporter après les championnats portugais, italiens, anglais et espagnols ainsi que le championnat allemand », indique même Christian Falk sur X ces dernières minutes. Reste à savoir quand une prise de fonctions pourrait être faite. Il se dit que le Bayern attendra la fin de la saison pour remercier Thomas Tuchel. Mais des résultats encore mauvais dans les prochains jours pourraient aisément changer la donne. Mercredi soir, une réaction est vivement attendue sur la pelouse de la Lazio en huitième de finale aller de la Ligue des champions. José Mourinho regardera sans doute très attentivement cette rencontre qui ne s'annonce pas des plus faciles pour les champions d'Allemagne.