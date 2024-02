95ME pour Harry Kane, le Bayern frappé par la malédiction

Dans : Bundesliga.

Par Claude Dautel

Arrivé au Bayern Munich pour enfin gagner des trophées, Harry Kane pourrait bien finir bredouille. Et la prestation de l'attaquant anglais contre Leverkusen lui vaut un déluge de critiques.

Recruté par le Bayern Munich l'été dernier pour un montant record pour le club allemand de 95 millions d'euros, Harry Kane a enchaîné les buts avec 24 réalisations en Bundesliga et 4 en Ligue des champions. Mais à ce stade de la saison, le club bavarois a été éliminé en Coupe d'Allemagne, et après la défaite de samedi à Leverkusen (3-0), son équipe est en fâcheuse position au classement en championnat. Le Bayern est en effet à cinq longueurs de la formation entraînée par Xabi Alonso. Du côté des tabloïds anglais, on se moque évidemment du club allemand en rappelant que Kane a quitté Tottenham pour enfin mettre des trophées dans sa vitrine, le joueur anglais de 30 ans n'ayant rien gagné avec les Spurs. Mais dans les médias allemands, on n'y va pas de main morte non plus après le naufrage contre Leverkusen.

Harry Kane et le Bayern Munich sans aucun titre cette saison ?

All : Leverkusen assomme le Bayern dans la course au titre https://t.co/4zd7Cr9q7Q — Foot01.com (@Foot01_com) February 10, 2024

A sa Une, le Bild, on évoque la « Kane Katastrophe », tant le joueur anglais a été fantomatique. « Face à Leverkusen, on n’a pas vu la superstar Harry Kane (30 ans). C'est précisément dans des matchs aussi prestigieux qu'il devrait permettre au Bayern de décrocher un douzième titre consécutifs (...) Kane a fait des efforts et il a couru 10,8 kilomètres, seul Mazraoui a couru plus pour le Bayern. Cependant, ce n'est pas pour cela que Kane a été recruté cet été pour la somme colossale de 95 millions d'euros, mais pour marquer des buts. Dans la première moitié de la saison, il était en passe d'enregistrer un record, marquant 22 fois en 17 matchs. Cependant, au cours des cinq derniers matchs, il n'a pas réussi à marquer à trois occasions, aussi souvent que lors des 17 matchs toutes compétitions confondues de la première moitié de la saison. Alors oui, il devrait remporter le titre de meilleur buteur de Bundesliga. Mais il est venu au Bayern pour remporter des championnats... », rappelle le tabloïd allemand, qui n'est pas loin de penser que l'attaquant anglais porte la poisse au Bayern Munich.