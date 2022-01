Messi ou Cristiano Ronaldo ? Lewandowski laisse parler son ego

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Toujours privé du Ballon d’Or malgré deux années exceptionnelles, Robert Lewandowski ne fait pas de complexe d’infériorité par rapport à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Au contraire, l’attaquant du Bayern Munich ose se placer au-dessus des deux stars.

L’année 2022, enfin la bonne pour Robert Lewandowski ? Après deux grosses déceptions, l’attaquant du Bayern Munich va de nouveau tenter de remporter le Ballon d’Or. Rappelons que l’édition 2020 avait été annulée alors qu’elle lui semblait promise. Puis l’année suivante, Lionel Messi lui a volé la vedette, avant le sacre de l’autre Parisien Kylian Mbappé aux Globe Soccer Awards à Dubaï. A cette occasion, le Polonais a encore été interrogé sur sa préférence entre l’Argentin et Cristiano Ronaldo. L’occasion pour lui d’enfin bomber le torse.

« Je choisis Lewandowski »

« Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Je choisis Lewandowski, a répondu le buteur bavarois. On m'a posé tellement de questions sur le Ballon d'Or. L'année dernière, ils l'ont annulé, je n'avais pas pu y aller. J'avais remporté tout ce que je pouvais gagner. Cette année, j'ai marqué 69 buts en une seule saison donc vous savez... J'ai fait tout ce que j'ai pu, parce que j'étais blessé lors du match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, je ne pouvais pas jouer. »

« Mais avec mes performances, en restant moi-même, si je me tiens debout devant le miroir, je peux me dire : "Tu as fait tout ce que tu as pu, tu as marqué 69 buts, tu as été champion d'Allemagne et tu peux être fier de toi." Je respecte les autres joueurs parce que ce sont de grand joueurs, a-t-il commenté. Mais je sais que pour moi, le plus important c'est d'être moi-même et de penser de manière positive. » Sans compétition internationale l’été prochain, Robert Lewandowski tiendra à porter le Bayern en Ligue des Champions, compétition qui devrait largement influencer les votes pour les récompenses individuelles de l'année.