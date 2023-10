Kane oublié, Guirassy est la nouvelle star en Allemagne

Dans : Bundesliga.

Par Mehdi Lunay

Serhou Guirassy est inarrêtable avec Stuttgart. Encore buteur sur le terrain de l'Union Berlin samedi, le Guinéen en est à 14 buts en Bundesliga. Meilleur buteur des 5 grands championnats européens, l'ancien rennais ne cesse d'impressionner outre-Rhin.

En échec à Lille et mis de côté à Rennes, Serhou Guirassy s'offre une belle revanche en Allemagne cette saison. Le Guinéen est sans doute l'attaquant qui sur-performe le plus depuis le début de la saison. Samedi après-midi, il a déjà planté son 14e but en 8 matchs de Bundesliga seulement. Avec Stuttgart, il a réussi deux triplés et trois doublés depuis août. Seul Cologne a réussi à lui résister. Dans une formation habituée à jouer le maintien depuis plusieurs saisons, il est meilleur buteur de Bundesliga et même meilleur buteur des 5 principaux championnats européens devant Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Harry Kane.

Guirassy plus fort que Kane sans le moindre doute

L'attaquant anglais arrivé cet été au Bayern a été presque éclipsé par l'ancien rennais. Les 9 buts de l'ancien de Tottenham ne pèsent pas lourd face aux statistiques de Guirassy. Surtout, ce dernier performe dans un club de seconde zone en Allemagne. C'est ce qui rend ses exploits plus impressionnants pour l'ancien buteur allemand Nils Petersen interrogé par le magazine Kicker. Avec Victor Boniface de Leverkusen, Serhou Guirassy est l'attaquant le plus séduisant en Allemagne actuellement selon Petersen.

A massive WIN . 6⃣ in a row #alhamdulillah pic.twitter.com/IJ0Qbn4Io9 — Serhou Guirassy (@Guirassy_19) October 21, 2023

« Guirassy tout simplement parce que cela fait une différence que vous marquiez 13 buts pour le FC Bayern ou le VfB Stuttgart. La qualité de l’équipe est différente et il y a moins de ballons qui tombent dans la surface de réparation. Ses notes sont tout simplement brutales. Il ne pourra probablement pas maintenir cela, mais ses réalisations ne sont pas non plus qu’un instantané. Je ne peux pas l’imaginer ne pas marquer pendant cinq matchs de suite cette saison », concède l'ancien joueur de Fribourg désormais footballeur amateur. Quand on sait que Guirassy a été vendu 9 millions d'euros seulement cet été par Rennes, certains clubs français peuvent s'en mordre les doigts...