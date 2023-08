C’est bouché au Real, Tuchel tente d’effrayer Tchouaméni

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Malgré l’arrivée de Konrad Laimer cet été, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel n’est pas satisfait de son entrejeu. Le coach allemand aimerait ajouter un milieu de terrain supplémentaire à son effectif et tente de convaincre Aurélien Tchouaméni de quitter le Real Madrid.

Habitué à bien gérer son mercato, le Bayern Munich rencontre des difficultés pendant cette intersaison. Le champion d’Allemagne ne parvient toujours pas à recruter le grand attaquant qui manque tant à son effectif. Et ce n’est pas la seule inquiétude de Thomas Tuchel. Malgré la signature de l’Autrichien Konrad Laimer, arrivé libre en provenance du RB Leipzig, l’entraîneur bavarois n’est pas satisfait de son entrejeu. Le technicien aimerait ajouter un milieu de terrain supplémentaire à son effectif et croit connaître le profil idéal.

Tchouaméni n'est pas intéressé

En effet, le média Sport1 affirme que Thomas Tuchel souhaite recruter le Français Aurélien Tchouaméni. On apprend sans surprise que le milieu du Real Madrid n’est pas intéressé par un départ au Bayern Munich. Mais le refus de l’ancien Monégasque n’a pas l’air de refroidir son courtisan. Thomas Tuchel tente encore de convaincre le Merengue avec un argument principal. Selon lui, Aurélien Tchouaméni risque de voir son temps de jeu chuter au Real Madrid après l’arrivée de l’Anglais Jude Bellingham.

Pour le moment, les deux milieux ne sont pourtant pas en concurrence puisque l’ex-joueur du Borussia Dortmund évolue derrière les attaquants. De toute façon, même s’il parvenait à convaincre l’international tricolore, Thomas Tuchel se heurterait à la Maison Blanche. Et pour cause, le Real Madrid n’acceptera sûrement pas l’offre du Bayern Munich, qui espère obtenir un simple prêt pour une saison. Aurélien Tchouaméni sort d’une première saison plutôt mitigée dans la capitale espagnole. Mais un an après les 100 millions d’euros (bonus compris) misés sur son transfert, les Madrilènes ne le céderont pas si facilement.