PSG : Pavard, l'idée du Qatar pour Paris !

Dans : PSG.

Même s'il n'est pas certain d'être titulaire pour la finale de la Ligue des champions PSG-Bayern, Benjamin Pavard fait parler de lui. Le champion du monde intéresse Leonardo.

Parfois décrié en équipe de France, où certains veulent le résumer à son but génial face à l’Argentine lors du Mondial, Benjamin Pavard sort d’une saison totalement réussie avec le Bayern Munich. Malheureusement pour lui, une blessure au pied fin juillet a obligé le latéral droit français à se mettre en retrait pour se soigner. Entré quelques minutes en jeu contre l’Olympique Lyonnais, Benjamin Pavard ne sait pas encore si Hansi Flick le titularisera dimanche en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. En attendant, le défenseur tricolore du Bayern sait qu’il est suivi de près par Leonardo, le directeur sportif du PSG appréciant énormément les qualités de Benjamin Pavard selon L’Equipe. Au point même que le club allemand pourrait recevoir une offre pour le joueur français.

Transféré lors du mercato 2019 de Stuttgart au Bayern Munich pour 35ME, Benjamin Pavard a encore quatre ans de contrat avec la formation bavaroise. Mais du côté du Qatar on serait prêt à faire un effort financier pour recruter le latéral. « Le directeur sportif parisien ne cache pas, en privé, apprécier le profil du Nordiste. Dans le cadre de la politique de « francisation » souhaitée par Doha, Pavard figure dans une liste du dirigeant brésilien au poste de latéral droit », précise le média sportif, même si pour l’instant cet intérêt supposé de Leonardo pour Pavard n’a donné lieu à aucune prise de contact entre le club de la capitale et l'entourage du joueur. Pour réussir une telle opération, le Paris Saint-Germain devra lâcher au moins 45-50ME, et le directeur sportif brésilien du PSG l’a dit dès le mois de juin, le mercato sera probablement prudent cet été.