All : Joachim Löw écarte définitivement 3 champions du monde !

Stupeur en Allemagne ! A la surprise générale, Joachim Löw a publiquement annoncé ce mardi que trois champions du monde 2014 ne seront plus appelés en sélection allemande.

Il s’agit de Mats Hummels, Jérôme Boateng et Thomas Müller, trois joueurs du Bayern Munich, qui ne seront donc plus convoqués tant que Joachim Lôw sera le boss de la sélection. « 2019 est pour l'équipe d'Allemagne l'année d'un nouveau départ » a confié le sélectionneur allemand avant de poursuivre. « Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du FC Bayern » a-t-il expliqué. Une drôle d’annonce que personne n’avait vu venir Outre-Rhin, et qui surprend. D’autant que Thomas Müller avait par exemple retrouvé un très bon niveau ces dernières semaines…