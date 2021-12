All : Dortmund fixe un ultimatum à Haaland

Dans : Bundesliga.

Par Eric Bethsy

Convoité par les plus grands clubs en Europe, Erling Haaland n’a pas encore annoncé sa volonté de quitter le Borussia Dortmund. Pendant ce temps-là, ses dirigeants commencent à perdre patience et lui demandent de se décider le plus rapidement possible.

A l’image de Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain, la tendance annonce clairement un départ pour Erling Haaland l’été prochain. L’attaquant du Borussia Dortmund, contrairement au Français, n’est pas dans la dernière année de son contrat. Mais son bail contiendrait une clause libératoire à 75 millions d’euros, soit une occasion en or pour un buteur de son calibre. La preuve, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone feraient partie de ses prestigieux courtisans.

Un large choix pour Erling Haaland, qui souhaitait déjà partir l’été dernier, et que l’on imagine toujours désireux de franchir un cap au sein d’une équipe plus ambitieuse. Mais pour le moment, toutes les informations qui circulent à son sujet sont essentiellement des rumeurs. Le Norvégien, pas très bavard auprès des médias, n’a pas fait part de sa volonté de quitter le Borussia Dortmund. Du coup, ses dirigeants se retrouvent dans une position assez inconfortable. Le club allemand aimerait évidemment le conserver.

Le successeur de Haaland identifié ?

Mais en cas de départ, il faudrait préparer sa succession le plus vite possible. Selon le quotidien Bild, le pensionnaire de Bundesliga aurait donc fixé un ultimatum à son buteur, qui devra prendre sa décision avant la fin du mois de février. Il faut dire que le Borussia Dortmund serait déjà prêt à lancer les grandes manœuvres pour son successeur. A en croire le média local WAZ, les Borussen s’intéresseraient à l’attaquant du Bayer Leverkusen Patrick Schick, auteur de 16 buts en championnat cette saison, après ses cinq réalisations pendant l’Euro avec la République tchèque. Là encore, Dortmund s’offrirait une nouvelle machine à buts.