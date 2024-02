All ‍: Deux matchs de Bundesliga stoppés par des jets de balles de tennis ‍!

Les supporters de plusieurs clubs allemands ont décidé de manifester à l'occasion de cette journée de Bundesliga. Des balles de tennis ont été jetées sur la pelouse lors de deux rencontres ce samedi, lesquelles ont été interrompues.

La Ligue de Football Allemande envisageant de vendre une partie de son capital à une société privée étrangère en échange d'un gros chèque, de nombreuses associations de supporters ont décidé de se mobiliser pour contester cette décision. Vendredi soir, des balles de tennis avaient été lancées sur la pelouse lors du match Dortmund-Fribourg, et cela a encore été le cas ce samedi à l'occasion de la 21e journée de Bundesliga.

Si la rencontre M'Gladbach-Darmstadt a été interrompue quelques instants, le temps que le ménage soit fait, celle entre l'Union Berlin et Darmstadt a été mise en pause pendant plusieurs dizaines de minutes, malgré le fait que toute la pelouse soit nettoyée assez rapidement. L'arbitre, qui avait tenté de faire reprendre le jeu ayant échoué, il a visiblement été décidé de mettre les supporters devant leurs responsabilités en prévenant qu'à la prochaine interruption le match serait définitivement stoppé.

