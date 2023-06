Al-Khelaïfi propose au Barça de faire la paix

Dans : Foot Europeen.

Par Eric Bethsy

En tant que président de l’Association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjoui de la décision de la Juventus Turin. La Vieille Dame s’est effectivement retirée du projet de la Super Ligue. Le Qatari invite maintenant le FC Barcelone à imiter les Turinois.

La Juventus Turin jette l’éponge. Longtemps allié au Real Madrid et au FC Barcelone, le pensionnaire de Serie A faisait partie des frondeurs de la Super Ligue. Du moins jusqu’à cette semaine. Autant dire que les chances de voir ce projet aboutir diminuent encore un peu plus, pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi. En tant que président de l’Association européennes des clubs (ECA), le Qatari s’est réjoui de la décision turinoise. Et a invité les Espagnols à réintégrer l’association.

Al-Khelaïfi tend la main au Barça

« Ils seraient les bienvenus, a annoncé le patron du Paris Saint-Germain. En ce moment ils sont isolés, on dirait qu'ils sont seuls contre tous. Je pense que ce serait mieux s'ils revenaient. Ils doivent se rendre compte de leur erreur et la corriger, ce serait le choix le plus intelligent. C'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. C'est mieux s'ils se concentrent sur leur club, qu'ils reviennent au sein de la famille qui représente le vrai écosystème du football. »

🔴🗣️ Nasser Al-Khelaïfi : « Le PSG est mon club, c’est dans mon cœur. Je n'ai rien à voir avec Manchester United. »



« Je ne travaille pour personne. Je veux juste le meilleur pour le football. Bien sûr que je donnerais mon avis si on me le demandait, je le ferais pour n'importe… pic.twitter.com/ILkmUQmk6i — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 10, 2023

« Les problèmes financiers du Barça et de la Juventus Turin ? Ce sont leurs problèmes, je ne m'en mêle pas. Ils ont leurs avocats qui les aident à les résoudre. Naturellement, s'ils veulent redevenir membres de l'ECA, je les y encourage. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se rendent compte de leur erreur. C'est ce que l'on doit faire. Cela vaut pour la Juventus et pour les autres. Je ne critique personne. Ils savent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire », a conclu Nasser Al-Khelaïfi aux côtés de l’UEFA dans cette bataille.