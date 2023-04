5,7 milliards, le Qatar craque pour Manchester United

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United va prochainement changer de propriétaire. La famille Glazer attend toujours la meilleure offre à accepter.

Des changements importants vont intervenir dans les prochaines semaines du côté de Manchester United. Les Red Devils sont en vente et se cherchent un nouveau propriétaire. Compte tenu de la puissance financière du club anglais mais aussi de son poids historique, les personnes ou entités intéressées ne manquent pas. Parmi les deux candidats les plus proches de reprendre Manchester United : Ineos et le Qatar. Le Qatar, via le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani et le propriétaire du groupe Ineos Jim Ratcliffe, ont d'ailleurs formulé une nouvelle offre ces dernières heures, la date butoir ayant été fixée à ce vendredi soir.

Manchester United, une question de temps

Selon les informations de la presse anglaise, le montant de l'offre du Qatar serait de 5,7 milliards d'euros. Si cette dernière était acceptée, jamais un club dans le monde n'aura été récupéré pour une si grosse somme. QIB souhaite reprendre en main 100% des Red Devils, ce qui n'est pas le cas de Jim Ratcliffe, qui veut lui une partie (69%). L'idée est ensuite de laisser le reste des parts à des investisseurs institutionnels, qui n’ont pas de deadline et pourront se positionner plus tard. Le boss d'Ineos aurait même proposé à Joel et Avram Glazer de rester au club, en gardant moins de 20% des parts. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier et le résultat pourrait changer pas mal de choses dans l'équilibre du football européen. Si Manchester United passait sous pavillon qatari, il y aurait logiquement quelques questions qui se poseraient sur... le PSG, également détenu par le pays de la péninsule arabique. La prochaine période de mercato donnerait des premiers indices sur les projets des deux clubs. Le Qatar et le football, c'est encore loin d'être terminé.