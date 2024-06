Euro ‍: La Serbie évite le pire à la dernière seconde

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

A Munich, Slovénie et Serbie 1-1

But pour la Slovénie : Karnicnik (69e)

But pour la Serbie : Jovic (96e)

A la dernière seconde de cette rencontre, la Serbie est allée chercher le match nul face à la Slovénie pour garder ses chances intactes de continuer.

Dans ce match à Munich, le rythme était soutenu même s’il était surtout marqué par la maladresse des attaquants, en particuliers de Serbes qui avaient des situations chaudes, mais ne convertissaient pas. Le seul but de la rencontre venait de Karnicnik, au départ et à l’arrivée d’une longue contre-attaque (1-0, 69e). La Slovénie, qui avait touché les montants en première période (37e), était sauvée par la barre sur une reprise de Mitrovic (72e). La fin de match était palpitante, et sur un dernier corner, Jovic plaçait sa tête pour égaliser au bout des arrêts de jeu (1-1, 95e). De quoi gâcher la belle surprise slovène, qui se voyait déjà quasiment qualifiée. La Serbie, de son côté, s'offre une finale du groupe face au Danemark.