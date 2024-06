Euro 2024 ‍: Neuer intouchable, il calme lui-même son rival

Dans : Euro 2024.

Par Mehdi Lunay

Au poste de gardien, l'Allemagne est gâtée avec deux grands noms : Manuel Neuer et Marc-André Ter Stegen. Néanmoins, l'entente est loin d'être cordiale entre eux. Neuer est toujours privilégié comme titulaire et cela gêne le portier barcelonais.

En convalescence ces dernières années, l'Allemagne souffre de nombreux manques. Sa défense est souvent fébrile et concède parfois trop de buts. Devant, la Mannschaft n'a plus un buteur de classe mondiale, lequel serait craint et respecté dans toute l'Europe. Par contre, au poste de gardien, elle a des problèmes de riche. Elle possède deux des meilleurs gardiens au monde : Manuel Neuer, 38 ans, titulaire inamovible du Bayern et de l'Allemagne, ainsi que Marc-André Ter Stegen (32 ans) du FC Barcelone. Cependant, Ter Stegen doit ronger son frein puisque Manuel Neuer reste le numéro 1 incontesté malgré les changements de sélectionneur.

Neuer recadre sèchement Ter Stegen

A 38 ans et 118 sélections avec la Mannschaft, Manuel Neuer ne semble pas disposé à s'effacer au profit de son rival Ter Stegen. Ce dernier vit mal cette situation et il a exprimé ses états d'âme en conférence de presse. « Ce n’est pas une situation agréable. J’ai dit au sélectionneur national qu’une chose est sportive et une autre est humaine. Je veux que tout le monde puisse me faire confiance », a t-il indiqué.

Manuel Neuer a rejoué avec l’Allemagne pour la première fois depuis la Coupe du monde 2022 ! 🔥🇩🇪#MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/vyB48WaMpM — FC Bayern Munich - France (@FCBMFrance) June 4, 2024

Cela n'a pas ému Manuel Neuer, bien au contraire. Le champion du monde 2014 a défendu la hiérarchie mise en place en équipe d'Allemagne et le fait qu'il soit encore titularisé par rapport à Ter Stegen. « Marc connaît la situation. Il faut le dire, c’est dommage parce que c’est vraiment un gardien de classe mondiale qui a fait de bonnes performances. Mais cela fait aussi partie du business », a t-il lâché. Marc-André Ter Stegen est prévenu. S'il veut jouer les matchs de l'Euro 2024, il devra espérer que son rival Neuer se blesse. Une possibilité réelle puisque le portier du Bayern a raté beaucoup de matchs ces dernières années. Titulaire face à l'Ukraine lundi, Neuer était absent de la sélection depuis le Mondial 2022.