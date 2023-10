Euro 2024 ‍: Les matchs d'Israël annulés

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Troisième de son groupe et donc en course pour participer à l’Euro 2024, Israël ne jouera pas son match prévu face à la Suisse à domicile ce jeudi, ni contre le Kosovo trois jours plus tard. Deux reports décidés par l’UEFA en raison de la situation en Israël. Le match à domicile ne peut bien évidemment pas se tenir avec la guerre qui fait rage, et les joueurs israéliens ne sont pas autorisés par leur gouvernement à voyager à l’étranger pour des compétitions sportives, a fait savoir l’instance du football européen. A noter qu’Israël est assuré de disputer au minimum les play-offs de qualification à l’Euro 2024, en raison de sa victoire dans sa Ligue des Nations l’an dernier. Jusqu’à présent, Israël n’a jamais disputé le moindre Euro, depuis son affiliation à l’UEFA qui date des années 1990.