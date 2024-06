Euro 2024 ‍: L'Allemagne déjà qualifiée, c'est parfait ‍!

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

L'Allemagne a validé son billet pour les 1/8e de finale en dominant la Hongrie sur le score de 2-0.

A Stuttgart, Allemagne bat Hongrie 2-0

Buts pour l’Allemagne : Musiala (45e), Gundogan (67e)

Partie très fort lors de la première journée, l’Allemagne a continué sur sa lancée en s’imposant 2-0 face à la Hongrie. Un match pas si facile que cela, car les Magyars ont tout tenté pour perturber la Mannschaft, mais cette dernière a validé sa qualification en 1/8e de finale avant même le dernier match face à la Suisse. C’est Musiala qui a ouvert le score à la 22e minute après une action confuse dans la surface où Gundogan a semé la panique. C’est le deuxième but de la compétition du joueur du Bayern, qui en devient de la sorte le meilleur buteur. La Hongrie voyait ensuite son égalisation signée Sallai (45e) être refusée pour hors-jeu.

Et en seconde période, la maitrise allemande permettait d’assurer la victoire avec un but de Gundogan d’une reprise au coeur de la surface (67e). Un résultat qui précipite en revanche la Hongrie vers la dernière place, avec un ultime match face à l’Ecosse qui sera décisif pour essayer de sauver ce qui peut l’être pour une formation qui ne compte donc aucun point, et -4 de différence de buts.