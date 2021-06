L’UEFA sermonne Pogba et Cristiano Ronaldo

Dans : Euro 2021.

C’est parti d’un geste quasiment anodin, et l’UEFA va veiller à ce que cela ne devienne pas une mode.

Avant son premier match, Cristiano Ronaldo a marqué les esprits en retirant une bouteille de Coca-Cola, sponsor de l’Euro, dans le champ de la caméra en conférence de presse, pour la remplacer par de l’eau. On connait l’aversion de CR7 pour le sucre et les boissons sucrées, même s’il en a fait la promotion au début de sa carrière. Par la suite, c’est Paul Pogba qui a retiré une bouteille de bière auprès de lui, histoire de faire comprendre aussi que ces sponsors étaient un peu envahissants, et pas forcément recommandés pour la pratique du sport. Même l’Italien Manuel Locatelli s’y est mis au moment de recevoir son trophée d’homme du match mercredi soir. Des gestes qui ont beaucoup fait parler. Un peu trop aux yeux de l’UEFA, qui a communiqué au sujet de cette petite rébellion des joueurs, qui avec les réseaux sociaux et les partenariats, ne sont plus aussi dépendants que ça des sponsors internationaux. Mais cela ne doit pas devenir une habitude pour l’instance européenne, qui tient à rappeler que si les joueurs ont de si grosses primes et une si grande exposition, c’est aussi parce que de gros sponsors mettent la main à la poche.

« L'UEFA a rappelé aux équipes participantes que les sponsors sont essentiels pour la réalisation du tournoi et pour assurer le développement du football dans toute l'Europe, y compris pour les jeunes et les femmes », a livré l’organisateur de l’Euro 2021, qui craint un phénomène de mode et un « bad buzz » pour ses principaux sponsors. Car Coca-Cola et Heineken ont payé très cher pour être présent aux cotés des joueurs lors des conférences de presse, même si Cristiano Ronaldo et Paul Pogba se sont montrés plus soucieux de l’image que cela pouvait donner, ou de la mise au second plan de sociétés avec lesquelles ils ne sont pas engagés.