Euro : La France a déjà gagné, Le Graët prévient

Dans : Euro 2021.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët est allé voir les joueurs au moment où la préparation pour l’Euro 2021 débute.

Le dirigeant breton a suivi son calendrier habituel, discutant longuement avec Didier Deschamps et son staff, avant de diner avec les joueurs au Château. S’il a aussi échangé avec Hugo Lloris et Karim Benzema, il a bien évidemment décidé de s’adresser à l’ensemble du groupe, histoire de lancer un discours mobilisateur. Une volonté claire du président de la FFF de titiller le groupe tricolore, si jamais il pensait pouvoir se relâcher un peu après son titre de champion du monde acquis en 2018.

« Je veux que vous représentiez votre pays de manière exemplaire. On a besoin de joueurs de très haut niveau, qui gagnent, et d’hommes de qualité. C’est une compétition qui a souvent été plus difficile qu’une Coupe du monde. Il ne faut pas la prendre à la légère et je sais que vous ne le faites pas. Quand on lit la presse, on a déjà gagné. Ce n’est jamais gagné, vous savez bien. Vous êtes une équipe de très, très haut niveau. La France doit être au moins dans le dernier carré, on ne peut pas imaginer autre chose. Et on ne peut pas se contenter de bien jouer contre l’Allemagne ou le Portugal. Mais vous êtes pires que moi. La gagne vous l’avez au fond de vous-mêmes », a livré Noël Le Graët, dans des propos rapportés par L’Equipe. Avec en effet un groupe très costaud d’entrée de jeu, les Tricolores n’auront pas le droit à l’erreur, mais outre le patron de la FFF, Mbappé, Griezmann, Benzema et Pogba peuvent compter sur Didier Deschamps pour leur rappeler que le travail sera long et difficile jusqu’à la victoire finale. Ou au moins le dernier carré, l’objectif fixé donc par la fédération pour cette épreuve.