Euro 2021 : L'Equipe choque l'Angleterre avec Cristiano Ronaldo

Dans : Euro 2021.

La note de 6 donnée par L’Equipe à Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé contre la France, interpelle en Angleterre.

Cristiano Ronaldo a rompu deux malédictions en l’espace de quelques jours. Alors qu’il n’avait jamais marqué contre l’Allemagne et la France, le Portugais a ouvert le score à Munich, et a inscrit un doublé mercredi soir contre les Bleus (2-2). Avec 109 buts au compteur, il est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire en sélection nationale avec Ali Daei. Si le joueur de la Juventus ne s’est pas vraiment illustré dans le jeu, il assumé ses responsabilités en transformant les deux pénaltys du Portugal, en prenant à chaque fois Hugo Lloris à contre-pied. Cette performance a été notée d’un 6 par L’Equipe. The Sun, offusqué, a fait un papier pour faire part de son incompréhension. Le média britannique a surtout pris en compte le contexte, alors que le quotidien national a analysé uniquement le match de mercredi.

Déjà meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, Cristiano Ronaldo a égalé un record et a filé en tête au classement des buteurs de l'Euro 2021 avec 5 transformations. The Sun insiste sur cet aspect, en accusant L'Equipe de ne pas être « impressionnée ». Mais malgré le 6 attribué à CR7, le papier précise aussi que L’Equipe est un média réputé pour être « dur » sur la notation. La note de 10 n’a été accordée que 12 fois dans l’histoire du journal. À titre de comparaison, Karim Benzema, plus influent que Cristiano Ronaldo pour son équipe mercredi soir, et buteur une fois dans le jeu, a obtenu un 7. En ce sens, le journal fait preuve de cohérence.