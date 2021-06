Euro : Benzema et Cristiano Ronaldo font le show, la France jouera la Suisse en 1/8e

Dans : Euro 2021.

Folle dernière journée dans le groupe de la France. Les Bleus terminent premiers grâce à leur nul 2-2, CR7 et Benzema s’étant répondus. Mais c’est l’Allemagne qui se sauve grâce à son match nul arraché 2-2 contre la Hongrie.

France - Portugal 2-2

Buts pour la France : Benzema (45e sp et 47e)

Buts pour le Portugal : Cristiano Ronaldo (31e sp et 60e sp)

Allemagne - Hongrie 2-2

Buts pour l’Allemagne : Havertz (66e), Goretzka (84e)

But pour la Hongrie : Szalai (11e), Schaffer (67e)

Didier Deschamps avait décidé de changer le visage de l’équipe de France pour ce dernier match poule face au Portugal. Déjà qualifiés, les Bleus devaient tout de même conforter leur première place pour éviter de tomber sur la Belgique ou l’Angleterre. La première partie de cette rencontre empêchait totalement le moindre espoir en ce sens. Les Tricolores étaient apathiques, et le Portugal jouait tranquillement son jeu. Le côté droit Tolisso-Koundé prenait totalement l’eau et même Varane ou Hernandez se manquaient. C’est logiquement que Cristiano Ronaldo transformait un pénalty consécutif à une sortie très dangereuse de Lloris sur Danilo Pereira, le coude en avant sur le joueur du PSG (0-1, 31e). Énervés au point de recevoir trois avertissements, les Français ne trouvaient pas la solution. C’est par miracle qu’ils égalisaient, Mbappé obtenant un penalty pour un léger coup d’épaule de Semedo à l’entrée de la surface. Benzema transformait impeccablement pour son premier but de l’Euro, et en Bleu depuis cinq ans et 258 jours (1-1, 45e). A la pause, le nul était heureux mais capital, puisque l’Allemagne était menée à Munich par la Hongrie après un coup de tête de Szalai (0-1, 11e).

Cela donnait le ton d’une seconde période complètement folle sur les deux terrains. La France démarrait fort avec une ouverture millimétrée de Pogba pour le but de Benzema, d’un tir croisé parfait (2-1, 47e). Le Portugal, sonné, revenait au score sur un nouveau pénalty de Ronaldo, après une main de Koundé (2-2, 60e). Dans le même temps, l’Allemagne ne parvenait à égaliser que pendant 45 secondes, Schaffer répondant au but de Havertz pour remettre la Hongrie devant, et éliminer donc la Mannschaft provisoirement. Jusqu’à l’égalisation en force de Goretzka (84e), qui évitait un terrible fiasco aux Allemands. A Budapest, la France et le Portugal restait sur ce match nul qui met les Bleus en première position, et leur permet d’éviter la Belgique et l’Angleterre notamment. Ce sera donc la Suisse, lundi, pour un billet en quarts de finale.