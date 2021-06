Eriksen : Ni covid, ni vaccin, le Danemark réagit aux rumeurs

Dans : Euro 2021.

Certains ont tenté de surfer sur le grave malaise cardiaque de Christian Eriksen pour ressortir des thèses complotistes contre la vaccination. La réalité leur donne encore tort.

Il n’a pas fallu attendre longtemps après la terrible scène vécue lors de Danemark-Finlande pour voir apparaître sur Twitter des messages qui tentaient de relier le malaise de Christian Eriksen avec une éventuelle campagne de vaccination contre le covid au sein de l’équipe du Danemark avant l’Euro. Et comme à chaque fois, cette thèse complotiste a rapidement pris de l’ampleur, de nombreux internautes relayant cette théorie, notamment parce qu’un compte se présentant comme celui de Francis Lalanne se posait des questions sur une relations entre les deux événements. Et il n’y a pas qu’en France que cette possibilité a été évoquée, ce genre de thèse n'étant pas exclusif à notre pays.

Cependant, très vite, la Fédération danoise de football a fait savoir que Christian Eriksen n’avait pas fait l’objet d’un contrôle positif au Covid, mais qu’il n’était pas non plus vacciné. Une information que confirme le quotidien L'Equipe. En attendant de savoir ce qui a réellement déclenché ce grave malaise cardiaque du joueur du Danemark et de l'Inter, la thèse d'une réaction au vaccin est à ranger aux oubliettes. Hospitalisé à Copenhague, Eriksen doit encore passer des examens afin de connaître les raisons de ce terrible malaise.