All : Joachim Löw quittera la Mannschaft après l'Euro

Dans : Euro 2021.

L’Euro 2021 sera la dernière compétition disputée par Joachim Löw à la tête de la sélection allemande.

Critiqué en Allemagne après des résultats décevants à l’Euro 2016 puis à la Coupe du monde 2018, Joachim Löw s’apprête à passer la main. Le compte officiel de la Mannschaft a officialisé la décision du sélectionneur de 61 ans, qui quittera ses fonctions après l’Euro 2021. Une décision qui ne manquera pas d’alimenter les rumeurs sur l’identité de son successeur lors des prochaines semaines. Et pour cause, le nom d’un certain Jürgen Klopp, en grande difficulté du côté de Liverpool depuis le début de la saison, a récemment été associé à la sélection allemande. Le charismatique manager des Reds a toutefois été conforté par sa direction ce mardi, deux jours après la 6e défaite de suite de Liverpool sur sa pelouse mythique d’Anfield contre Fulham.