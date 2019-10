RCSA : Thierry Laurey en grand danger à Strasbourg ?

Dans : RCSA, Ligue 1.

Vingtième de Ligue 1, Strasbourg s’est doucement enfoncé dans la crise dimanche soir en s’inclinant 2-0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Les hommes de Thierry Laurey, qui semblent rincés physiquement après leur épopée européenne du début de saison, ne parviennent pas à prendre le moindre point à l’extérieur. Automatiquement, cela a des conséquences lourdes au classement avec une position de lanterne rouge pas vraiment en adéquation avec la saison exceptionnelle réalisée l'an passé.

Pour Thierry Laurey, l’urgence de résultats va donc rapidement se faire ressentir. D’autant que selon les informations du Phocéen, qui a visiblement gratté quelques miettes en marge du match OM-Strasbourg, le technicien de 55 ans est en grand danger. « Selon mes infos, ça commence à envisager l’après Laurey à Strasbourg » a ainsi tweeté le journaliste Romain Canuti. Reste maintenant à voir quel sera le profil de l’entraîneur visé par Strasbourg pour éventuellement remplacer Thierry Laurey, lequel est tout de même en place depuis trois ans et demi et a réalisé de beaux exploits en Alsace. Comme celui de remporter la Coupe de la Ligue et de franchir deux tours préliminaires de Ligue Europa en début de saison avant de se faire éliminer aux portes de la phase de groupes par Francfort.